Luego de que Lupita Jones aceptara la propuesta del Partido Acción Nacional (PAN) para competir por la gubernatura de Baja California, los malos comentarios no se hicieron esperar; sin embargo, la ex reina de belleza respondió.

El pasado miércoles 04 de marzo se hizo oficial la candidatura de Lupita Jones para contender por la gubernatura de Baja California, en presencia de los dirigentes del PAN, PRI y del PRD.

Fue durante una entrevista para el programa “El Chismorreo”, que la empresaria de 53 años habló sobre las polémicas y críticas que la persiguen.

“Muchas de las palabras que yo he dicho las han utilizado en un tono sensacionalista para aprovechar la nota, para qué sé yo, lo que sí te puedo decir es que en ningún momento me he expresado con el afán de herir o faltarle el respeto a alguien“, señaló Lupita Jones.

Además, aseguró que siempre se ha mantenido firme a lo que dice, pero también sabe reconocer cuando se equivoca; eso no cambiará.

“Siempre seré muy responsable de mis acciones y si me equivoco tengo la capacidad y la fortaleza para salir y ofrecer una disculpa porque no todo es blanco y no todo es negro”, dijo.

En cuanto se le cuestionó sobre su inesperada candidatura y las críticas que ha recibido al respecto, Jones aseveró que sus ganas de ayudar al pueblo mexicano la harán marcar un antes y un después.

“Tenemos que marcar la pauta y marcar un antes y un después de la participación de las mujeres en las decisiones importantes de nuestro país. Nos toca en este momento, considero, honrar el trabajo y el sacrificio que muchas mujeres han hecho antes que nosotras”, afirmó.

Lupita Jones finalizó señalando que sus años como directora en el popular certamen de belleza le ha permitido desarrollar liderazgo.

“Hoy no es tiempo de estar representando propuestas ni proyectos ni planes ni ‘qué es lo que tú harías’, yo lo que estoy poniendo en la mesa es mi experiencia, mi capacidad de liderazgo. Son 30 años manteniendo una plataforma con honorabilidad y respeto. Lo que la gente ve es lo que proyectamos en el tema del glamour y qué bonito está todo, pero atrás de eso hay planeación, organización”, puntualizó Jones.

