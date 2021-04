Con el avance de la campaña de vacunación contra Covid-19 para adultos mayores, varios artistas han compartido su experiencia al recibir el antídoto; sin embargo, este no fue el caso para Lupita D’Alessio, que no alcanzó a ser vacunada por la falta de reactivos.

A través de su cuenta de Twitter, Ernesto D’Alessio se encargó de difundir que su mamá iba a recibir la vacuna anticovid. Pero, debido a un desabasto esto no fue posible.

Por esta razón, el hijo de la cantante informó que a pesar de hacer una larga fila y esperar por varias horas, varios adultos mayores no alcanzaron a ser inoculados por falta de reactivos.

“Como cualquier ciudadano, mi mamá (67 años) hizo su cita a través de la aplicación para la vacuna hace más de un mes. Ayer me habló emocionada porque le tocaba mañana, ahorita me escribe para decirme que después de hacer toda la fila, cuando ya le tocaba le dijeron: ‘Ya se acabaron'”, escribió.

Ernesto D’Alessio se muestra molesto ante la falta de vacunas

Además, lamentó que personas de la tercera edad que necesitan ser transportados por familiares o utilizan silla de ruedas, no hayan sido vacunadas.

“Así, adultos mayores en andaderas, sillas de ruedas o con alguna enfermedad, se fueron sin ser vacunados. Gracias a Dios mi mamá está sana, pero… ¿Por qué mentirle a la gente con tanta ligereza diciendo que a finales de Marzo todos los adultos mayores iban a estar vacunados?“, cuestionó el hijo de Lupita D’Alessio.

Lamentablemente, la intérprete de “Leona Dormida” no es la primera artista que no alcanzó a recibir alguna dosis del antídoto. Recordemos que hace unos días, el cantante Enrique Guzmán reveló que no recibió el refuerzo dela vacuna contra Covid-19 por falta de medicamento.

