Lupita Castro acusa a Vicente Fernández de abuso sexual

Vicente Fernández vuelve a estar en polémica, en esta ocasión debido a que la cantante Lupita Castro lo acusa de haber abusado sexualmente de ella.

En entrevista con el programa de espectáculos “Chisme en Vivo”, Lupita Castro dio a conocer que fue víctima de violación por parte del cantante de “Estos Celos” cuando tenía 17 años.

“Abuso sexualmente de mí. Es fuerte, pero es cierto. Era menor de edad”, comenzó Lupita Castro.

“Me conoció en la posada de Siempre en Domingo, y ahí él me sacó de la fila porque era lógico, los más famosos, estaban enfrente y los menos famoso en medio. Llegó y me agarró del brazo, ‘vente conmigo para enfrente’, le dije ‘no puedo porque vengo con mi hermana’, me tomó del brazo y me llevaron”.

En su testimonio, Castro detalló que hablar de su experiencia ha sido un proceso muy difícil y que le ha tomado muchos años.

Lupita catalogó a Vicente Fernández como “el lobo de caperucita roja”, pues al principio se mostró amable con ella, para luego mostrar “su verdadero yo”.

“Conocía a mi mamá, a mi papá, mi cuñada. La oveja se convirtió en lobo…Él me intimidaba de a poquito”.

Castro reveló que el abuso sucedió en San Luis Potosí después de una presentación. En ese momento, su familia estaba en Estados Unidos, así que sólo la acompañó una amiga de la familia.

Te puede interesar:

Murió la abuelita de Belinda, Juana Moreno

Sebastián Rulli muestra a su papá tras derrame cerebral: “Es todo un guerrero”

“Me invitó a cenar, entonces me dijo: ¿quieres una bebida?, le dije ‘no’, entonces él ‘si anda vamos a tomar’, yo no sé, pero en ese momento me sentí mareada, después me dijo vamos al sillón y ahí empezó muy fuerte, y yo pues no, habíamos platicado que eso no iba a pasar porque quería casarme de blanco y todo, él lo sabía de esa condición… entonces de ahí empezó el forcejeo, como yo estaba muy mareada y él se puso muy pesado la verdad a mi me dio mucho temor. Yo le dije no, no y aún así lo hizo”, señaló.

Dichas declaraciones surgen después de que la cantante asegurara no poder seguir guardando silencio, tras ser censurada en una entrevista en la que contaba lo sucedido.

Hasta el momento “Don Chente Fernández” no ha hecho comentarios al respecto.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.