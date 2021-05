Lupillo Rivera y Snoop Dogg fusionan el corrido y el rap en su nuevo tema

Lupillo Rivera junto con los raperos Snoop Dog, Alemán, Santa Fe Klan y B Real crean una fusión que no se sabía qué se necesitaba.

El proyecto se llama “Grandes Ligas” donde la música regional y el rap estadounidense serán los protagonistas.

La letra está inspirada en el corrido El pelotero, escrito por Lupillo y su hermano Juan Rivera en 1996.

Hubo una conferencia de prensa donde los artistas pudieron expresarse y contaron lo que el público puede esperar acerca de esta canción.

“En un principio cuando me presentaron la idea pensé que George Prajin, presidente de Z Records, tenía problemas, pero no me imaginé la canción de esta manera y la verdad se aventó un 10”, dice Lupillo Rivera.

Los involucrados mencionan que está canción será un éxito y a varios les va a gustar.

Te puede interesar:

Snoop Dogg y Banda MS lanzan canción juntos

Lupillo Rivera exhibe su lujosa y costosa mansión

Lupillo y Snoop al parecer ya se conocían, “Snoop Dogg y yo compartimos clase de biología en la misma preparatoria, yo creo que los dos tuvimos problemas ahí porque no poníamos atención, pero estuvimos los dos divirtiéndonos”, mencionó Rivera.

El tema estará disponible el viernes 14 de mayo en todas las plataformas digitales de música.

Snoop ha trabajado anteriormente con artistas mexicanos, tuvo un éxito con la Banda MS, demostrando que estos dos géneros se llevan bien juntos y se puede sacar un buen resultado.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.