Luisito Comunica desata polémica por “visitar” club erótico en El Salvador

El influencer Luisito Comunica dio mucho de qué hablar luego de compartir una fotografía en un club de striptease muy famoso durante su estancia en El Salvador.

Como ya es característico de su contenido, Luisito Comunica ha mantenido al pendiente a sus seguidores sobre su más reciente viaje al Salvador.

Desde su llegada al país centroamericano el pasado 27 de febrero, Luisito ya ha tenido varias experiencias, que van desde su reunión con el presidente Nayib Bukele hasta su visita a un famoso cementerio.

Mediante sus historias de Instagram, el vlogger de 29 años documentó la visita y aseguró que vivió experiencias paranormales que lo llevaron a realizarse un ritual para deshacerse de “las malas vibras”.

Tras el “terrorífico episodio”, Luisito Comunica señaló que lo mejor para bajarse el susto era visitar el famoso Lips Club Bar.

“Amigos, para bajarme el susto, ese episodio de miedo, me trajeron a relajarme un rato al Lips. Claro que sí, me recomendaron mucho que lo viniera a conocer. Los memes eran verdaderos, vamos a explorarle, vamo’ a darle”, relató el youtuber.

La fotografía no pasó desapercibida para varios usuarios de internet, y por el contrario, se tomaron el tiempo de señalar por qué estuvo mal que la publicara.

Todos están idolatrando a Luisito Comunica por “mostrar la mejor cara del país”



Existen mejores personas para hacerlo.. no alguien que está a favor del abuso de mujeres.. y da como cosa porque son las mismas mujeres que lo aplauden. En Mexico ni lo quieren por eso.. — J from the Block Remix🐍 (@Jasssss27_) March 3, 2021

Si Luisito Comunica estuviese tan en contra como dice de lugares como Lips, no hubiese utilizado su popularidad para “recrear un meme” y crear polémica. Pero claro, no podemos esperar menos de un hijo sano del patriarcado. — 💚💜 Cristinaa (@Crissc19) March 4, 2021

Debido a las críticas, Comunica no tardó en acudir a sus redes para aclarar que nunca entró al lugar y sólo estuvo ahí para tomarse la foto; alegando que su única intención fue hacer reír.

“No es cierto, es que vi que aquí en El Salvador me han hecho muchos memes. Quiero hacer una aclaración importante porque siento que lo que acabo de subir podría tener repercusiones. No entré al lugar, no me parecen graciosos esos lugares en lo absoluto. Lo que me pareció gracioso fue recrear un meme que se compartió mucho en El Salvador. Esos lugares son pésimos y no deberían de existir“, dijo el mexicano.

