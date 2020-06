Luis Hernández ‘El Matador’ es el rey de la moda. El ex futbolista mexicano se ha reinventado gracias al Tik Tok.

Por lo que ha vuelto a resurgir cómo el ave Fénix de las cenizas, sus videos son muy divertidos.

Definitivamente una de las grandes leyendas del fútbol mexicano es Luis Hernández mejor conocido como ‘El Matador’.

El ahora ex futbolista fue uno de los más famosos y populares dentro de la Selección Mexicana debido a su gran habilidad con el balón.

Tras aquellos años de gloria ‘El Matador’ se retiró de las canchas, aunque pasaron muchos años donde ha llevado una vida normal fuera de los reflectores, ahora ha vuelto a resurgir más fuerte que nunca en Tik Tok.

El ex delantero que tiene 51 años de edad ha demostrado en esta cuarentena que es muy bueno haciendo comedia con los divertidos videos que sube a la aplicación que fue hecha para los adolescentes pero que le gusta mucho a los mayores.

Según ‘El Matador’ confesó en una entrevista para Ahora o Nunca cómo surgió la idea de realizar videos esta moderna aplicación, en parte la idea fue de su esposa:

“Fue mi vieja, la cuenta antes era de mi vieja y de repente aparezco ahí y resulta que los comentarios ya no eran a favor de ella, eran a favor mío. Como hacíamos los videos juntos, me dejó la cuenta, la cambiamos, me dejó con más seguidores”, dijo.