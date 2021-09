Luis de Alba reaparece tras su operación: “Dios me quiere”

Luego de ser sometido a una cirugía por una caída, el comediante Luis de Alba, conocido por su icónico personaje de “El Pirruris”, rompió el silencio y reveló cómo ha vivido estos últimos días de su proceso de recuperación. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

En una entrevista exclusiva con el programa “Venga la Alegría”, el famoso dejó que las cámaras entraran “hasta la cocina” para contar su experiencia tras sufrir una fuerte caía en su hogar en Toluca.

De acuerdo a los primeros informes, De Alba fue trasladado a un hospital privado ubicado en Guadalajara, en donde también se atienden Julio Preciado y Vicente Fernández, para ser tratado. Al respecto, el famoso dijo:

“Dios me quiere, y eso lo agradezco, y te das cuenta cuando estás en situaciones así, de que hay tanta gente buena que no conoces, pero ellos sí te conocen”, dijo Luis de Alba a las cámaras del programa de TV Azteca.

Además, el famoso confirmó que si bien ya se encuentra estable, “me siento con dolor porque traigo dos prótesis rotas y para acabarla, el fémur, también se me tronó“.

Para finalizar, Luis de Alba envío un mensaje para poner a reflexionar al público “La gente que no vive un día de reír y disfrutar no vive bien, creo. Y sí agradezco a la gente de familias que no conozco que me mandaron dinero“, contó Luis.

