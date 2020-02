Ludwika Paleta informa su retiro de la actuación. La actriz comentó que se tomará un descanso y poder dedicarlo más tiempo a sus pequeños hijos.

Esto lo hará luego de que concluya la temporada de la obra de teatro Perfectos desconocidos, debido a que ha descuidado un poco a su familia.

Según la actriz de origen polaco dice que ha trabajado sin parar:

“Ya es momento de descansar un poquito, porque en estos tres meses que llevo trabajando muchísimo, y luego antes la película, no he podido estar mucho tiempo con mis hijos y además en los momentos que puedo descansar no descanso por estar con ellos”, informó

Además, Ludwika se encuentra muy agradecida con su esposo Emiliano Salinas, quien siempre la apoyado desde que nacieron sus hijos Bárbara y Sebastián.

También la actriz de 41 años de edad dijo muy en tono de muy enamorada que la relación que tiene con su esposo con quien se casó desde el 2013 ha sido la mejor:

“Ha sido difícil, pero la verdad es que Emiliano y yo tenemos tan buena relación y me atrevo a decir que es la mejor relación, por lo menos de pareja, que he tenido en mi vida. Somos tan buenos amigos y tenemos una comunicación tan cercana y nos caemos tan bien que eso ha sido más fuerte que todo”, confesó.

Fue en octubre del 2019 cuando Ludwika y Emiliano cumplieron ocho años de casados, parte el por qué han durado es por la confianza que se tienen ambos.

