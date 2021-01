Lucía Méndez rompe el silencio sobre su romance con Luis Miguel

La actriz Lucía Méndez decidió dar una visita al pasado y recordar su relación con el cantante Luis Miguel.

En entrevista con Yordi Rosado, la también empresaria contó algunos de los detalles más importantes de su romance con “El Sol”.

Lucía Méndez reveló que en ese entonces, ella era 13 años mayor que el intérprete de “Por debajo de la mesa”.

Lucía Méndez habla sobre su romance con Luis Miguel

“Yo me sentía rara. Le llevaba aparentemente 10 años, pero no era así. El me engañó, me dijo que tenía 20 y no era verdad, tenía 17. En realidad le llevaba 13 años. Hubiera acabado en la cárcel”, comentó Méndez.

Con una sonrisa en el rostro, la actriz relató algunas de las anécdotas que le dejó el corto, pero tórrido noviazgo con Luis Miguel.

“Guerra de palomitas, olvídate (…) Un día se estaba bañando en el jacuzzi y se inundó todo el departamento, y no podía decir nada porque su papá lo mataba, entonces así, a cubetazo limpio nos pusimos a sacar el agua Paty Padilla y yo. Así tengo muchas más.”

Cuando fue cuestionada nuevamente sobre la diferencia de edad, Lucía hizo hincapié en que Luis Miguel era un joven muy maduro, que comenzó a vivir varias situaciones que lo hicieron crecer muy rápido, por lo que congeniaban bastante bien.

“Yo tenía 30, pero mi inmadurez era de 25, más que vivir, trabajaba mucho. Y sí, tenía mis novios, pero la mayoría del tiempo me la pasaba trabajando. Y el tenía 17 pero la mentalidad de 25. Él ya había vivido muchas cosas”, detalló la estrella del “Extraño retorno de Diana Salazar”.

Lucía Méndez finalizó revelando que nunca se enamoró porque siempre tuvo en cuenta la diferencia de edad. Sin embargo, la intérprete de “Corazón de piedra” aseguró que con el tiempo tuvieron una relación de amistad cordial.

