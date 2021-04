La actriz y cantante mexicana, Lucía Méndez, se unió al grupo de mujeres que alzaron la voz sobre momentos de incomodidad vividos al lado del conductor de “El Gordo y la Flaca”, Raúl de Molina.

Ante la reciente ola de denuncias públicas en contra de Raúl de Molina, han surgido imágenes y videos de varias entrevistas en las que se aprecia un comportamiento “inapropiado” por parte del presentador.

Uno de los videos más recientes muestra un incómodo momento entre una invitada al show, que más tarde se descubrió que se trataba de Lucía Méndez.

En el clip se aprecia a la intérprete de “Corazón de piedra” levantarse de su asiento para abrazar a Raúl de Molina, quien en lugar de corresponder el gesto, aproxima sus manos a la retaguardia de Lucía.

Con motivo de relatar su experiencia, la actriz concedió una entrevista en el programa de espectáculos “Chisme no Like”. Allí indicó que la acción la incomodó bastante.

“Estábamos al aire y sólo le dije ‘Oye Gordo, ¿qué te pasa? ¿qué onda?’, y me dijo ‘no nada, es una broma’“, señaló la Diva de las telenovelas.

Te puede interesar:

Famosa señala a Raúl de Molina por tocarla indebidamente en el show de “El Gordo y la Flaca”

¿Lucía Méndez fue novia del dueño de Televisa? Esto dice ella…

Lucía Méndez se defendió y confrontó a Raúl de Molina

Sin embargo, Lucía Méndez no se quedó callada, pues una vez que se fueron a cortes comerciales, le reclamó por su falta de respeto.

“En el momento en el que me agarró las pompas, soy sincera, no hice nada. Pero después, cuando vinieron los cortes, dije: ‘Oye, por qué tan mandado? ¿Qué onda, Gordo? Yo no me llevo así‘”, aseguró.

Para concluir, Lucía detalló que si bien la broma no fue de su agrado, Raúl de Molina le pidió una disculpa, para evitar que su molestia fuera evidente en el programa.

“Estaba muy enojada, muy molesta, y se me iba a notar de inmediato que iba a entrar, y me dijo ‘Ay perdóname Lucía (…) De verdad que perdóname, es una broma’, y de ahí no pasó más”, finalizó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.