Lucía Méndez cumple 65 años, mira su increíble transformación en fotos

Ingrid Coronado revela el infierno que vivió en Venga la Alegría. Hace un año la conductora decidió salir del matutino de Azteca del que era líder, muchos se asombraron y creyeron que su decisión se debía a que su ex esposo, Fernando del Solar, se integraría al elenco, sin embargo la razón va más allá de eso.

A través de su canal de Youtube, Ingrid abrió su corazón con sus seguidores y les contó sobre cómo fue el proceso de tomar la decisión de salir del matutino. Y es que, la conductora estaba pasando por un terrible momento de su vida, un momento en el que ya no quería levantarse a hacer su trabajo.

Coronado confesó que todas las mañanas se levantaba llorando y era muy infeliz. “No puede ser que esté en un lugar donde soy tan infeliz, no estoy en condiciones de seguir haciendo este trabajo, pues entonces, ahora sí que con todo el dolor, con todo el terror y miedo que ustedes se podrán imaginar, tomé la decisión de salir de ese programa”, aseguró.

Luego de ese calvario finalmente aceptó que tendría que alejarse un poco de la televisión para redescubrirse y en el proceso encontró una nueva etapa de su persona. “Después de salir de la televisión me doy cuenta que soy mucho más creativa, me despierto contenta, me despierto animada. La vida me ha traído a personas que son realmente increíbles”, aclaró.

Ahora Ingrid se prepara para una nueva etapa de su vida en la que tendrá que analizar las propuestas que ha recibido, sin embargo le queda claro que su futuro no está en la televisión.

Y así es como fue la salida de Ingrid Coronado de Venga la Alegría ¿Crees que hizo lo correcto?

