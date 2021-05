El fallecimiento de la productora del programa “Hoy”, Magda Rodríguez, conmocionó no solo a sus familiares y fanáticos de sus proyectos, sino a varias personalidades del medio artístico. Tal es el caso de la actriz Lucía Méndez, quien recientemente reveló haber tenido un encuentro “paranormal” con la productora.

En la última entrevista compartida en su canal de Youtube, Méndez apareció en compañía de Pedro Sola y la angelologa Ariadna Tapia. Ya entrados en la charla, la protagonista de “Amor de Nadie” narró un impactante episodio que vivió junto a especialista.

“Tuvimos una experiencia con Magda Rodríguez, algo muy fuerte, pero ella (Ariadna Tapia) pudo ayudarla a que tuviera una mayor elevación. Nos petrificamos, chinito el cuerpo, ella empezó a sudar y a decir que parece que no quiere avanzar, yo le hablaba a Magda para que entrara a esa ráfaga de luz“, indicó Lucía Méndez.

Según Ariadna Tapia, el encuentro habría ocurrido días después de haber soñado con la fallecida Magda Rodríguez.

“Tengo un sueño donde la veo a ella pálida y de pronto la veo formada con mucha gente, veo a Lucía y se lo comentó de una manera casual. Decidimos hacer ese trabajo”, contó Tapia.

De acuerdo a su experiencia, todo habría empezado luego de que una de sus mascotas ladró inesperadamente y comenzó a actuar muy nerviosa. Ante esto, la angelologa percibió la presencia de Magda Rodríguez y dio detalles muy específicos del día de su muerte.

“Parece que del desmayo pasó a la muerte, me imaginó que Magda no estaba como muy clara. Yo le decía que se elevara, que le iba a ir mucho mejor, fue una cuestión muy impresionante porque empezó a ladrar mi perrita Aura en mi recámara, fui a ver qué le pasaba y de repente me pongo chinita, Ariadna igual y empieza a sudar, me dice que ahí estaba Magda Rodríguez“, agregó.

Para finalizar, Lucía Méndez envió un mensaje a los familiares de Magda Rodríguez, haciendo hincapié en que el relato de la historia no fue con el afán de molestarlos.

“Quiero decirle a la familia de Magda que no lo estamos haciendo una manera atrevida, fue una experiencia, sí hay un mundo espiritual, sí hay una elevación, hay cosas que no entiendes y fue una gran experiencia para mí”, concluyó.

