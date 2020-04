Lucía Méndez actuó con mamá de Verónica Castro y así lo recuerda

View this post on Instagram

"Yo no me creo la Divina Garza, SOY la Divina Garza" Mi frase favorita de la Doña 💋🌸 ¿Qué otra frase le quedaría a esta foto? . . .https://smarturl.it/unalmaenpena2020 . . . . . #LucíaMendez #Actriz #TLNovelas #ActrizMexicana #TelenovelasMexicanas #Diva #Divamexicana #telorecomiendo #cinelatino #UnAlmaEnPena2020Version #Reinadelastelenovelas #guapa #DianaSalazar #Empresaria #red #rojo #photooftheday #picofday #moda #estilo #hermosa