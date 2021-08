Lucero revela la poderosa razón por la que no ha regresado a las telenovelas

Lucero, también conocida como “La Novia de América”, se consolido como una de las actrices mexicanas más queridas por su carisma y talento al protagonizar muchas telenovelas. Sin embargo, en los últimos años se alejó de los foros de televisión para dedicarse a su música y disfrutar de su vida privada.

Ahora que la famosa anunció su regreso a la pantalla chica con un programa de concursos llamado “El Retador”, se ha vuelto el blanco de cuestionamientos sobre la posibilidad de volver a protagonizar alguna telenovela.

Al respecto, Lucero se ha mostrado sincera y en una reciente entrevista finalmente reveló la poderosa razón por la que ha decidido mantenerse alejada de los melodramas.

En una charla con una conocida revista de circulación nacional, la famosa de 51 años destapó que su ausencia de las telenovelas se debe a que no se ha visto interesada en algún proyecto.

Te puede interesar:

Lucero reveló el secreto para mantener su delgada figura

¡Juntos de nuevo! Lucero y Mijares anunciaron un reencuentro

“En cuanto a las telenovelas, pues tendrán que escribir una que me guste, porque yo leo y leo historias que me mandan y digo: ‘¿Otra vez lo mismo?’. Eso ya no. Entonces prefiero esperar, sé que vendrá algo y no hay prisa de mi parte“, reveló Lucerito.

Lucero busca nuevos retos

“Muchas cosas que plantean las he visto en películas, otras ya me sé la historia y en qué va a terminar, no son personajes que representen para mí un reto“, añadió.

Por otro lado, la actriz reconoció que le encantaría regresar a las pantallas con un proyecto que se sienta como un clásico de la televisión mexicana.

“Quiero algo que pudiera ser parecido a lo que se hacía antes. Yo pienso que las telenovelas de antes, los grandes clásicos que he hecho como Soy tu dueña, son novelas muy espectaculares; tienen muchos elementos, tal vez un poco irrepetibles”, detalló la mamá de Lucero Mijares.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen