Lucero cuenta anécdotas de Luis Miguel. A tres décadas de que la película de estos dos grandes cantantes saliera, la famosa contó algunas historias que surgieron durante el rodaje de la película. Mira qué es lo que relató.

A través de su podcast “Aquí Lucero”, la cantante habló sobre el estreno de Fiebre de amor el cual se dio el 7 de agosto de 1986, sin embargo fue filmada dos años antes. Este fue uno de sus primeros trabajos y el único que ambos artistas participaron.

Y es que Lucero y Luis Miguel fueron las grandes estrellas infantiles de su tiempo, juntos eran una pareja que muchos consideraron perfecta y pese a que se les relacionó en más de una ocasión románticamente, lo cierto es que solo tuvieron una buena amistad.

La cantante confesó que se divirtió mucho grabando la película al lado del Sol, además dijo cómo fue su experiencia al grabar la canción “Todo el amor del mundo”, el oficial de la película.

Ella confesó que hacer la canción fue una gran experiencia pues además le encantaba pues representaba perfectamente el tema de la película. Por otro lado confesó que a esa edad le daba pena hacer muchas cosas, pero que la experiencia al lado de Luis Miguel fue buena y le sirvió para su carrera a futuro.

“Había un problema que había que solucionar, entonces hubo que grabarla por separado. Así que hubiera podido ser así pues cada quien en su estudio, pero no, estábamos ahí. Yo me salí a la parte cuando no me tocaba cantar para que él grabara y viceversa. Fue súper divertido”