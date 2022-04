Los 5 actores más guapos que han triunfado en las telenovelas mexicanas

Las telenovelas se han convertido en parte fundamental del día a día de miles de personas, quienes no pueden esperar a que de la hora para sintonizar su canal favorito y poder disfrutar de las apasionantes historias que la producción ha preparado para ellos mientras observan la actuación de los galanes más famosos del momento, además es gracias a estas telenovelas que muchos de los famosos logran saltar al estrellato.

¿Quién no se ha enamorado en una telenovela?, para todas las fanáticas de los actores más guapos de la televisión, te presentamos a los protagonistas más atractivos de las telenovelas que no solo lograron robar tu corazón sino también te transportaron a un ambiente de pasión con cada una de las escenas al aire, ya sea que seas fanática de Televisa o TV Azteca, sin duda has visto a alguno de estos galanes en la pantalla dejándote sin palabras por las impecables actuaciones en todos sus papeles.

Los actores más guapos de las telenovelas

Fernando Colunga

El famoso actor comenzó su carrera desde muy jóven en la televisión, cada uno de sus papeles en la pantalla chica lo llevaron a escalar a tener mayor número de protagónicos en su carrera, ahora con 56 años de edad, Fernando Colunga sigue sorprendiendo a todas sus fanáticas con su impecable aspecto, siendo que parece ponerse más guapo con el paso de los años dentro del mundo del espectáculo.

William Levy

Con 41 años de edad, William Levy sigue siendo uno de los famosos más guapos dentro del mundo del espectáculo, saltando a la fama después de su participación en varias producciones de Televisa, actualmente el actor cubano se encuentra en la cima de su carrera teniendo papeles en producciones de distintas series y campañas internacionales.

Sebastian Rulli

Teniendo una de las carreras más exitosas dentro del mundo de las telenovelas, Sebastián Rulli se convirtió en el galán más envidiado de la televisión, siendo que actualmente a sus 46 años sigue teniendo varios papeles protagónicos sorprendiendo gratamente a todas sus fanáticas quienes esperan verlo por mucho más tiempo.

Valentino Lanus

Iniciando en el mundo del modelaje, Valentino Lanus siempre se ha caracterizado por ser uno de los galanes de telenovela más románticos y apasionantes de la televisión, actualmente a sus 46 años de edad el famoso sigue dando mucho de qué hablar debido a su fuerte trayectoria.

Andrés Palacios

Finalmente tenemos a Andrés Palacios, el actor de 46 años de edad formó parte del grupo de galanes que logró saltar a la fama debido al gran auge de las telenovelas en México, siendo de los primeros grandes protagonistas de las producciones más importantes de la televisión.