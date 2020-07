Lorena Herrera se une a Paty Navidad, dicen que el Covid-19 no existe. La actriz se unió a las teorías de conspiración sobre el virus y añadió que teme los efectos secundarios de la vacuna…

Tras las críticas a Paty Navidad por compartir extrañas teorías de la conspiración sobre el coronavirus, Lorena Herrera salió a apoyar a su amiga. Y afirmó que la actriz es “valiente” y está “revelando la verdad”.

A través de Twitter, Herrera manifestó su apoyo a la intérprete, quien ha causado polémica desde que comenzó a hablar de un supuesto nuevo Orden Mundial.

Pues ahora, la intérprete de “Masoquista” aseveró que no se vacunará contra la COVID-19.

“¡Es importante lo que haces! Habrá personas no tan dormidas que con lo que compartes se informarán por su cuenta, lo constatarán. Y empezarán a darse cuenta de todo el control y mentiras que se nos dicen. ¡Gracias por tu valentía! ¡La verdad se está revelando!”, tuiteó Lorena Herrera a Paty Navidad.

Gracias a ti bella! Es importante lo que haces! Habrá personas no tan dormidas, que con lo que compartes se informaran por su cuenta,lo constataran y empezarán a darse cuenta de todo el control y mentiras que se nos dicen!Gracias por tu Valentía! La verdad se está Revelando! 🙏💜 https://t.co/86mw91FLc2

Y es que la actriz de “La fea más bella” se ha estado defendiendo luego de que cientos de usuarios y famosos pidieron que cerrara sus cuentas por sus dichos sobre la COVID-19.

Ya que Navidad asevera que el virus fue un plan para controlar a la población, lo cual muchos tachan de peligroso.

En entrevista con Hoy, Lorena Herrera reiteró su apoyo a su paisana, pues ambas son de Sinaloa. Y defendió sus opiniones sobre la COVID-19.

Asimismo, la intérprete de “Flash” explicó por qué no se pondrá la vacuna contra la COVID-19 si sale en los próximos meses.

“Los efectos no los pueden saber. No a largo plazo: a corto y mediano plazo. Es una vacuna que se está haciendo en base… al Coronavirus y tiene poco. No vaya a ser que te la pones y al año te empieza a provocar problemas en tu salud”, puntualizó.