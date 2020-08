Lorena Herrera: Ex novio casi la echa por un balcón. Reveló que se trataba de una relación en la que disfrutó diversas cosas, pero que también tuvo sus peligros…

La belleza no es sinónimo de perfección o de conseguir una relación de ensueño, como prueba de ello, es lo que le confesó la cantante Lorena Herrera a Yordi Rosado.

En el programa de Rosado, “La última y nos vamos”, la también actriz contó que en algún momento de sus relaciones amorosas, vivió una experiencia que terminó en violencia y que pudo convertirse en feminicidio.

Lorena Herrera dijo que salió con un hombre judío con quien disfrutó muchos momentos interesantes y lindos como viajes, salidas y más. De hecho, la rubia calificó la relación como “buena”.

Sin embargo, en un momento de la relación, Herrera vivió una situación extrema que pudo terminar en una tragedia.

“Me trataba muy bien, pero recuerdo una ocasión que se puso extremadamente loco en un departamento en el que yo vivía, era el penthouse. En el balcón del patio se puso muy loco, me agarró de aquí, me puso así, me puso en el balcón. Me amenazó con matarme”, contó Lorena Herrera.

El hombre la habría amenazado con lanzarla por el balcón: colocó su rostro y cabeza muy cerca del fin de la protección, a lo que la mujer solo pudo reaccionar con llanto.

Su situación es similar a la de muchas mujeres que viven en México, las cuales en su hogar padecen las problemáticas de una relación llena de violencia o acciones que atentan en contra de su integridad.

Pese a la situación que vivió, Lorena Herrera volvió con ese novio que la agredió y que, incluso, la amenazó con matarla.

“Otra vez se puso como loco, me encerró, me decía que me iba a matar. Estaba muerta de miedo, no me dejaba salir del departamento. Me zarandeó… A partir de ahí dije ‘esto no puede continuar’, él es un hombre agresivo”, reveló.