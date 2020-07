Lorena Herrera así mostró sus senos a Raúl Velasco. El momento ocurrió en pleno programa en vivo de ‘Siempre Domingo’.

Aunque no fue con la intención de mostrarlos de forma seductora, él fallecido conductor así lo tomó, su cara lo dijo todo.

Definitivamente una de las mujeres que siempre ha manejado una imagen seductora desde que comenzó su carrera artística es Lorena Herrera.

Esto gracias a su espectacular e imponente físico que tiene la actriz y cantante de 53 años de edad, ella ha sabido cómo seguir viéndose de 20.

Al menos así lo confirmó el programa Hoy de este siete de julio del 2020, donde Lorena estuvo como invitada, por lo que pasaron videos de cuando inició en el medio del espectáculo, por la espectacular mujer los años no han pasado.

Uno de los videos que pasaron en la emisión matutina fue cuando Lorena Herrera acudió al famoso programa de ‘Siempre Domingo’ cuyo conductor era Raúl Velasco.

La cantante comenzaba con pisar los escenarios en el terreno musical en 1996, el mencionado programa era uno de las grandes plataformas para los artistas, cuya tradición era que cuando un nuevo lanzamiento se hacía ahí, Raúl le daba la patadita de la buena suerte.

Por su puesto Lorena no fue la excepción, durante la entrevista que le hacía Raúl Lorena no perdió la oportunidad de coquetearle al conductor, quien se muestra seductor.

En la conversación la intérprete de ‘Masoquista’ le mencionaba que siempre le han gustado los hombres chaparritos:

“Siempre lo he dicho, no es porque estés tú aquí, pero a mí me encantan los hombres chaparritos. El pasado era más chaparrito que tú, me llegan ahí”, dijo la cantante mientras agarró la cabeza de Raúl para ponerlo en sus senos.