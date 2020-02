Lorena Herrera arremete contra las famosas que se muestran en tanga. Aunque la actriz también suele compartir imágenes con diminutos bikinis.

La también cantante dice que no se necesita estar posando en tanga y luego compartir la fotografía en redes sociales solamente para conseguir más seguidores.

Una de las características que siempre a definido Lorena Herrera es mostrar con sus seguidores su cuerpazo.

El cual todavía conserva a sus 53 años de edad, por lo que todavía se da el lujo de poder seguir utilizando atuendos sexys y diminutos trajes de baño.

Sin embargo, Lorena considera que no es correcto que sus compañeras del medio artístico se exhiban utilizando hilo dental:

“No me parece correcto que alguien que esté en el medio se la pase subiendo fotos en tanga ¿sí me entiendes? No somos carne nada más”, dijo.

Para ella el número de seguidores no representa si en realidad eres del gusto del público, debido a que muchos entran a ver la fotografía solamente por el morbo:

“Lo único que les importa es verte en tanga, en posiciones eróticas… son seguidores que nada más son lujuriosos”, informó.

Cabe mencionar que la cantante sí reconoció que suele compartir también este tipo de imágenes, pero que ya no lo hace tan seguido: