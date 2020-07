Lorena Herrera apoya a Paty Navidad sobre sus teorías del COVID-19. La rubia actriz dice que no confía en la vacuna contra el virus.

Como se sabe Paty ha venido diciendo una serie de polémicas declaraciones entorno a la pandemia del coronavirus, acusando al gobierno de querer manipular a las masas para su conveniencia.

Tras varios meses que se encuentra azotando la pandemia del COVID-19 a mundo, la cual ha cobrado la vida de millones de personas, una de las famosas que sigue renuente a creer en el virus es Paty Navidad.

Pero ahora indica que ella no está sola entorno a sus teorías conspirativas sobre el virus, sino que también cuenta con el apoyo de Lorena Herrera.

Debido a que Lorena reveló los motivos para no vacunarse contra el COVID-19, además dijo que ella y su paisana son mujeres muy directas y dicen las cosas que piensan.

Asimismo la actriz culichi dijo que era muy lamentable que le pidieran a Paty que cierre su cuenta de Twitter, solamente por manifestar lo que piensa.

Lorena dijo que no piensa vacunarse contra el virus por los posibles efectos que pueda tener a corto o mediano plazo, enfatizando que sus compañeros del gremio artístico no son doctores, ni especialistas para que las juzguen y mucho menos critiquen por dar su opinión:

“Yo no me vacunaría, honestamente espero que no sea algo forzoso, porque no lo haría.

Mejor no digo nada porque esto va a crear polémica y ahora van a decir esta es una imbécil porque dice que las vacunas tienen aluminio y tienen mercurio. Mejor ustedes investiguen, yo no digo nada, (pero) yo no me vacunaría”, dijo.