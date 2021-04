Lolita Cortés y Laura Bozzo protagonizan tremendo “encontronazo” en el programa Hoy

A solo unos días de su ingreso a “Las Estrellas bailan en Hoy”, Laura Bozzo ya tuvo su primer roce con uno de los jueces de la famosa sección, Lolita Cortés. Aquí te contamos el detonante de la acalorada pelea.

En plena transmisión en vivo del programa Hoy, Laura Bozzo y Lolita Cortés se enfrascaron en una pelea que comenzó con gestos, burlas y fuentes aseguran que hasta terminó en llanto por parte de la actriz de teatro musical.

Dicha riña comenzó días atrás, cuando Lolita Cortés expresó su descontento ante el ingreso de la conductora peruana al programa de baile.

“Es una persona que me parece narcisista completamente. Espero que ella sepa entender que es una concursante que además es pareja de un hombre que tiene toda la energía del mundo, todas las ganas de estar aquí”, dijo Lolita Cortés días atrás.

Sin embargo, todo parece indicar que su percepción de Laura sigue siendo la misma, pues este miércoles Lolita no dudó en compartir su desagrado por el rendimiento de la concursante en su rutina de baile.

“Mira de verdad me sorprende que nuestros críticos hayan dicho que les gustó, cuando hemos dado bajas calificaciones a gente que sabe bailar. Están siendo piadosos. Aquí no se viene a divertir, para mí, ella no sumó, restó”, declaró Lolita Cortés.

A lo que Laura Bozzo dijo: “Perdón, pero usted no sabe…con todo respeto no tiene idea de la responsabilidad de grabar tres programas al día y estar acá. Lo que usted diga a mi no me interesa”.

Te puede interesar:

Galilea Montijo y Laura Bozzo ponen fin a su “pleito” en pleno programa

Lolita Cortes vuelve como la juez de hierro que todos conocemos

¡Laura Bozzo y Lolita Cortés explotaron!

Como era de esperarse, Cortés no se quedó callada ante la respuesta de la peruana, y sin ningún tipo de reparo, contraatacó.

Así se confrontaron Lolita Cortés y Laura Bozzo tras su primer baile… ¡ZAS! 😟😬🔥 #MiParejaDeHoyEs pic.twitter.com/4DfWEHtQCE — Programa Hoy (@programa_hoy) April 28, 2021

“Usted no tiene que estar aquí, si tiene trabajo no venga… porque yo he visto que el señor se esta esforzando -Carlos Benavides, pareja de Laura Bozzo-. Esto no fue un toro… aquí simplemente hubo piedad, no estamos siendo concretos, estamos siendo benevolentes”, recalcó.

El encontronazo acabó cuando otros conductores de la sección intentaron calmar los ánimos, aunque no duró mucho porque tiempo después entrevistaron a Laura Bozzo y volvió a despotricar contra Lolita.

“Ya sabia lo que iba a pasar, no se toma el trabajo de ver el baile de ver el esfuerzo par avenir con esa mala energía… a mi me vale, yo no la conozco y no me interesa“, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen