Lolita Cortés temió por su seguridad tras polémica pelea con Jolette en “La Academia”

A 16 años de protagonizar una polémica pelea con Jolette en el famoso reality “La Academia”, Lolita Cortés reveló que temió por su seguridad tras ser duramente señalada por sus críticas hacia la participante. ¿Qué otras revelaciones hizo? Sigue leyendo para enterarte.

En entrevista con Yordi Rosado, la juez de “Las Estrellas Bailan en Hoy” no se guardó nada y por primera vez en mucho tiempo recordó los momentos que vivió tras su participación en La Academia.

De acuerdo a Lolita Cortés, los tensos encuentros vividos durante el programa no fueron “armados”. Por el contrario, nunca se imaginó adquirir la reputación que la caracterizó durante el tiempo que duró el reality.

“Entré a ese programa y yo no sabía que decir, y al lado mío tenía a Arturo López Gavito y hablaba con toda la rectitud, la cultura, la educación. Yo lo veía y decía: ‘Qué simpático, voy a platicar con él'”, contó.

Lolita Cortés vs. Jolette

Uno de los momentos más esperados de cada programa era la interacción de la conocida juez de hierro con la polémica participante Jolette, quien nunca se quedaba callada ante las críticas de Cortés.

“Ella me contesta, yo le contesto y no hay nada que me guste más que me estés retando mentalmente, me encanta, agradezco el reto, en esa época nuestro director se había ido y regresó porque esto era un escándalo”, destacó.

La “enemistad” entre ambas llegó a tal punto, que Lolita Cortés y su familia tenían que ser evacuados con escolta por miedo a que el público les fuera a hacer daño.

“Nos sacaban con escolta. Una noche, cuando sacan a esta chica (Jolette) del programa, le hablo a Roberto Blandón para decirle que mi madre, mis hijos y yo estábamos aterrados. Le pedí quedarme en su casa. Llegamos a medianoche a su casa, dije: ‘Si alguien me está siguiendo, que se harte’, te paraban los coches y me gritaban insultos de auto a auto”, detalló.

Tras ser cuestionada por su ausencia en las siguientes temporadas, la actriz de teatro musical indicó que rechazó la oferta debido a que solo “sería la cara de la producción” y no tomaría sus propias decisiones.

