Lolita Cortés rompe en llanto al recordar la muerte de su madre en plena transmisión de “Hoy”

Por primera vez en sus más de 30 años de trayectoria, la actriz de teatro musical, Lolita Cortés, se mostró más vulnerable que nunca y rompió en llanto en plena transmisión de un reconocido programa tras recordar la muerte de su madre, Lolina Jiménez.

El desgarrador momento ocurrió durante un segmento del programa “Hoy” en el que se contó con la presencia de la médium Zulema Arroyo Farley, y al que Lolita Cortés fue invitada.

Lo que comenzó como una visita llena de emoción terminó en un momento emotivo luego de que la actriz de teatro musical se derrumbara al mencionar el fallecimiento de Lolina, su madre.

“No la puedo dejar ir“, señaló Cortés en medio del llanto. Casi al instante se mofó ante el hecho de que su momento de vulnerabilidad le “ocurrió en la tele, caray”.

Minutos más tarde y visiblemente calmada, Lolita escuchó uno de los mensajes que la médium logró recibir de su mamá.

“Hay una cosa contigo que tu mamá quiere decir (…) Ella me enseña que su relación fue muy chocante, siempre te decía que hacer y qué no. Incluso me dice que este vestido te queda muy pegado”, señaló Zulema.

Lolita Cortés anuncia la muerte de su madre

Ante esto, Lolita Cortés bromeó diciendo: “Ay Lolina, pero bajé de peso para el vestido”.

Además de contactar con la madre de Lolita Cortés, Zulema compartió algunos detalles que nadie conocía sobre la muerte de Magda Rodríguez, mismos que Andrea Escalona confirmó.

“Ella ocultaba que se estaba sintiendo mal, y tiene que ver con tu mamá”, indicó señalando a Escalona. “Además, dice que ella se vio expuesta ante una situación en la que alguien tuvo Covid (…) Ella me da que por lo que falleció aún no lo han dicho, específicamente Covid“, dijo.

Así anunció Lolita Cortés la muerte de su madre

Con un video en redes sociales y visiblemente afectada, Lolita dio a conocer el fallecimiento de su mamá, la señora Lolina Jiménez.

“Se fue dormidita, porque fue una gran mujer, le pedí yo a Dios que no me la hiciera sufrir y dormidita se fue. Gracias a todos, se fue una gran mujer”, expresó entre lágrimas en el clip publicado en Instagram.

Ante la lamentable noticia, amigos y seguidores no dudaron en compartir sus condolencias con la actriz y sus familiares, esperando su pronta resignación.

“Mi más sentido pésame a Lolita Cortés. Falleció su mamá. En paz descanse. Un abrazo con mucho cariño“, escribió la reconocida periodista Maxine Woodside.

