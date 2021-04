No todo es risas y baile en el programa matutino “Hoy”; pues en plena transmisión, Lolita Cortés protagonizó una acalorada pelea con Tania Rincón, Paul Stanley y su coreógrafo, en la sección “Las estrellas bailan”. Aquí te contamos lo que pasó.

Tras el fallecimiento de la productora Magda Rodríguez, el programa de espectáculos se ha esforzado por implementar nuevas dinámicas que hasta el momento han rendido frutos, una de ellas: “Las estrellas bailan en Hoy”.

En dicha sección, varios famosos ejecutan pasos de baile a lado de algunos conductores, y más tarde son calificados por algunos jueces, entre ellos Lolita Cortés.

Fue durante la última emisión que Cortés arremetió contra el coreógrafo de de Paul Stanley y Tania Rincón, pues para ella su presentación parecía una tabla gimnástica.

“Quiero saber exactamente ¿quién es el coreógrafo?… Tú pusiste esta coreografía como tabla gimnástica, pero ¿por qué?“, preguntó.

Visiblemente molesto, Luis recalcó que su coreografía no tiene nada qué ver con una tabla gimnástica. Dicha afirmación, destapó la ira de Lolita Cortés.

El “baño” no fue solo para el coreógrafo, Tania Rincón y Paul Stanley no se libraron de ser criticados por la actriz.

“Yo he visto a este hombre bailar, yo he visto lo que Paul no sabe hacer, si no tienen tiempo, practiquen en su casa, no necesitan un salón, pueden hacerlo en su casa, porque no todo debe recaer en el coreógrafo”, señaló Cortés.

Para finalizar, la cantante y bailarina de teatro musical “aconsejó” a Paul Stanley que bajara de peso para poder bailar mejor:

“Baja de peso, mi amor, porque bailas increíble, ¿qué los salva?, que tienen un gran carisma, pero desafortunadamente hoy los está cargando el coreógrafo y es culpa suya porque ustedes son la cara de su coreógrafo”, concluyó.

