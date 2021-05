Todo México se paralizó luego de que la noticia del colapso de una estructura que soportaba un tramo de la línea 12 del metro de la CDMX; y varios famosos ya se han pronunciado sobre esta desgracia, incluyendo a la actriz de teatro musical, Lolita Cortés.

En una entrevista con varios medios de comunicación, Lolita compartió su enojo con las autoridades luego del lamentable incidente que ocurrió la noche del pasado 3 de mayo.

“Yo entiendo lo que están pasando, esa es mi línea, porque yo tomo Mexicaltzingo, lo siento en el alma, me duele, porque desafortunadamente estamos en un país que nadie va a hacer una investigación, a nadie le va importar. Lo peor de todo es que su dolor no va a ser compensado, no porque no haya dinero, no porque no lo busquen, porque no les interesa, y porque el dolor de una pérdida no se compensa con nada. Señores estoy con ustedes hoy y siempre, tenemos que recuperar este país”, indicó visiblemente molesta.

Asimismo, Lolita Cortés no dudó en señalar que los gobernantes malgastaron el dinero para no hacer bien la obra, teniendo como resultado esta catástrofe.

“Pero sabes ¿cuál es el coraje?, el coraje es que seguramente alguien se robó dinero, ¡por supuesto!, como siempre, y ni siquiera hicieron bien el trabajo. Desafortunadamente ya los mexicanos ni siquiera pedimos que no nos roben, es ‘haz algo seguro por tu pueblo, es tu pueblo el que merece eso’, ¿quién mald*ta sea se robó el dinero e hizo eso mal? Eso está mal hecho. Por eso estamos como estamos, este país está siendo secuestrado, ese es un problema enorme; ¡lo que sucedió ayer es que no tenía por qué haber sucedido!, o sea, ¡ni un terremoto lo tiró!“, agregó ante las cámaras.

Lolita Cortés no se guardó nada y se lanzó contra el gobierno

Además de sentirse desconsolada porque dicho incidente cobro la vida de más de 20 personas, indicó que también afectó el medio de transporte de millones de mexicanos, incluyéndola.

De Ana Brenda a Lalo España: famosos lamentan tragedia en la línea 12 del metro de la CDMX

“¡Fue terrible porque es mi línea, esa es la línea que yo tomo para venir para acá, entonces mi hermana me dice ¿Loli ¿cuál es tu línea del metro?’, le digo ‘la 12 ¿por?’, me dijo ‘ya no’, le dije ‘¿cómo que ya no?, me dijo ‘no, ya no'”, señaló la actriz.

“Señores, a toda mi gente, yo ando en transporte público, yo ando por todas partes, ahorita voy a agarrar mi pesero que baje a Altavista y me lleve a Insurgentes para poder llegar a San Cosme”, concluyo Lolita Cortés.

