Lo nuevo de Billie Eilish: anuncia su álbum, “Happier Than Ever”

Hace unas horas Billie Eilish comparte desde su cuenta de instagram el anuncio de su nuevo álbum “Happier Than Ever“.

El día de ayer compartió una pequeña pista, el teaser de este esperado proyecto. La cantante se convirtió en un fenómeno mundial y se esperaba con ansias más de sus canciones.

La intérprete de “Bad Guy” menciona “De todo lo que he creado esta es mi cosa favorita, estoy muy emocionada y nerviosa, muero porque ya lo escuchen”.

Dice que nunca se había enamorado tanto de un proyecto, “espero que sientan lo que siento”.

El estreno será el 30 de julio, el mismo día que el cumpleaños de su hermano Phineas, quien es cantante, productor y compositor.

Sin duda Eilish se muestra muy emocionada y sus fanáticos lo pueden sentir. En las calles ya se pueden apreciar los anuncios que promocionan este álbum.

Se espera una nueva imagen por parte de Billie, ya que se despide del cabello negro con verde para iniciar esta nueva era con un completo cambio.

Ahora rubia, con diferente esencia musical y canciones con letras profundas.

El disco contendrá 16 canciones más los sencillos “My future” y “There for I am” los cuales ya se conocen.

Como agradecimiento y para expresar más su emoción, Billie lanzará este jueves una nueva canción.

Aquí te compartimos el track list

1.- Getting Older

2.- I Didn’t Change My Number

3.- Billie Bossa Nova

4.- my future

5.- Oxytocin

6.- GOLDWING

7.- Lost Cause

8.- Halley’s Comet

9.- Not My Responsibility

10.- OverHeated

11.- Everybody Dies

12.- Your Power

13.- NDA

14.- Therefore I Am

15.- Happier Than Ever

16.- Male Fantasy

Así reaccionaron los fanáticos de Billie Eilish

el segundo album de billie eilish "happier than ever" sale el 30 de julio, el mismo día que el cumpleaños de su hermano y productor finneas pic.twitter.com/kwh632P0wC — delfina (@myfutureilish) April 27, 2021

billie eilish, definición de todo lo bueno y hermoso pic.twitter.com/Ex1HA7gftQ — valen ⚢︎; billie nossa nova mía. (@bilsval) April 27, 2021

"el mundo no gira alrededor de billie eilish"



el mundo: pic.twitter.com/ak11r0qYPz — nadi lvs abi; ME CAMBIÉ EL LY (@otbsatan) April 27, 2021

#BillieEilish anuncia nuevas fechas y nueva imagen en su sitio web !!! pic.twitter.com/GCJK9E5eD6 — 🐾Armin Veh's 🐾🎑 (@ArminVehs) April 27, 2021

