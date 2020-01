Lizbeth Rodríguez revela abuso sexual de su papá, aunque le contó a su madre, ella nunca le creyó , esto ocurrió cuando tenía cinco años de edad.

Una gran confesión realizó la ex chica Badabun, la cual ya no pudo ocultar más , por lo que se decidió revelarla.

Lizbeth Rodríguez revela que sufrió abuso sexual por parte de su papá, cuando tenía cinco años de edad, ella se lo confesó a su mamá pero no le creyó.

En su canal de YouTube, la ex chica Badabun compartió el doloroso secreto en un video que título “No quería decir esto… pero no puedo callar más‘:

“Cuando yo tenía 5 años, la persona que se decía ser mi papá me tocaba en las noches. A mí me daba mucho miedo abrir los ojos porque sentía que podía ser un malhechor o algún ladrón, o algo así… y que si yo gritaba y mis papás se daban cuenta podía pasar algo malo”, comentó.

Aunque no abría los ojos Lizbeth Rodríguez, estaba completamente segura de quien la tocaba era su papá, por lo que se lo confesó a su mamá:

“Tenía mucho miedo pero era obvio que la persona que me estaba tocando era el hombre que vivía en la casa, que no había manera de que entrara alguien más“, reveló.

Cuando le confesó a su mamá toda la verdad, ella no le creyó y le preguntó si estaba segura, si lo había visto:

“Mi mamá salió platicó con él, y cuando regresó él le había dicho que no había sido él y así quedó eso”, explicó Lizbeth Rodríguez.

Por lo que la ex chica Badabun ya no se sintió con la confianza de comentarle nada a su mamá, quien tenía una relación tóxica con su padre, por lo que era común que se separaran un año y luego volvieran.

“Cuando yo tenía 8 años en una ocasión yo estaba acostada en la cama, comencé a sentir cómo esta persona me desabrochaba el cinto… Me desabrochó el pantalón, yo me moví, me desperté. Eran las 4 de la mañana, y le dije ‘qué raro que tenga mi pantalón desabrochado’”, informó.

La respuesta de su padre fue que en ese momento estaba soñando que iba al baño y que por eso ella misma, seguramente se desabrochó el pantalón.

¿Por qué Lizbeth Rodríguez rompió el silencio hasta ahora?

“Nadie lo hace… como mujeres somos tan juzgadas y la gente dice que las cosas son nuestra culpa, que no alzamos la voz… Es tiempo de levantar la voz, defendernos y saber que no es nuestra culpa nada de lo que nos pase”, comentó.

Con información de YouTube.