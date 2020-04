¡Lizbeth Rodríguez llora y pide perdón entre lágrimas!. Pero ojo, ese llanto no es lo que parece, pues nada tiene que ver con el tema de Juan de Dios Pantoja.

Lizbeth Rodríguez, una de las principales figuras con las que contó Badabun, continúo denunciando los hechos ocurridos entre sus compañeros tras su salida abrupta de la plataforma.

De hecho, hace poco, uno de estos problemas volvió surgir por lo que la “la ex chica Badabun” pidió disculpas.

Si bien el incidente al que ella se refiere ocurrió hace dos años y al parecer Rodríguez no ha podido descansar.

Por lo que a través de su cuenta de Instagram, entre lagrimas, decidió pedir perdón. El vídeo dura más de nueve minutos y en él explicó que no se sentía bien.

“Me quiero disculpar enormentente con una persona… me siento mal, me gusta apoyar a las mujeres, sé que la regué horrible”, continuó en su relato.

“Hay algo que no me está dejando dormir, conciliar mi paz, mi calma, no me gusta arrepentirme de nada de lo que hago”, comentó al inicio del vídeo.

Y si bien pensaríamos que Lizbeth estaría retractándose de sus declaraciones acerca deJuan de Dios Pantoja, Kevin Achutegui y Kimberly Loaiza, pues no; en realidad quería disculparse con Kenia Os.

A post shared by Lizbeth Rodriguez (@lizbethrodriguezoficial) on Apr 20, 2020 at 2:51pm PDT

View this post on Instagram

Según Lizbeth, cuando entró a Badabun le ordenaron hacer una entrevista para perjudicar a Kenia.

Lizbeth Rodríguez llora y entonces recordó la anécdota por la que se siente mal.

“Me mandaron a hacer una entrevista, no medí lo que estaba haciendo, no pensé en las repercusiones… me siento súper mal… ahora caigo, esa entrevista era para desprestigiar a Kenia y no quiero ni imaginar lo difícil que fue para ella enfrentarse a todo esto”, comentó llena de lágrimas.

“Lo siento mucho Kenia, me siento muy mal…quiero pedir perdón porque no me porté como una mujer que debe apoyar a otra, porque no investigué, no cuestione nada, simplemente acaté una instrucción”.