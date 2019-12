Linfoma de Hodgkin, la enfermedad que acecha a Fernando del solar

View this post on Instagram

Real people are never perfect, and perfect people are never real ♥️✨ . Hoy quiero agradecer a todos los medios de comunicación.. que me han recibido con tanto cariño y gusto… me parece increíble el trabajo que hacen para no solo dar noticias que informen, sino que también nos hagan sentir orgullosos de ser mexicanos ♥️🇲🇽 Gracias a @azteca @aztecauno @telemundo @heraldodemexico @publimetromx @informador @muralcom @reforma @modareforma @holatv @revistatvnotas @javierpoza . . . Gracias también a uno de mis más grandes apoyos que siempre me visten! La boutique @patriciaboutique0 😍♥️ y a @ricardopatraca por mis aretes !! Muchísimas gracias!!!