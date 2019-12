La sexualidad de Harry Styles ¿Es o no bisexual?

La sexualidad de Harry Styles es un tema que ha dado mucho de qué hablar recientemente, no solo por los diferentes atuendos que se le ha visto usar, sino también por el contenido de sus canciones.

Y es que, el cantante nunca ha sido reservado cuando se trata de los diferentes outfits que utiliza para sus conciertos, videos musicales y fotografías promocionales. Un ejemplo claro es la reciente campaña de marketing en donde utilizó un conjunto de ballet que se relaciona más con bailarinas.

Desde su época en One Direction siempre se ha cuestionado la sexualidad de Harry Styles. Y desde entonces, se ha negado a hablar sobre el tema, confirmar o desmentir si es gay o bisexual.

La sexualidad de Harry Styles

Ahora, la incógnita volvió a surgir con una reciente entrevista que el británico dio a al medio The Guardian en donde volvieron a preguntarle sobre si era o no bisexual.

El intérprete de “Sign of the time” tuvo la respuesta adecuada para la situación y en redes sociales fue aplaudido por todos sus fanáticos, quienes al igual que él están hartos de tocar el mismo tema con la misma respuesta.

Harry respondió: “No es que yo me esté guardando la respuesta y la esté protegiendo. No es que no te lo diga porque no quiera decírtelo. No es: ‘Oh, esto es mío y no tuyo'”, aseguró, insinuando que le tiene sin cuidado lo que se diga o crea de él. Además agregó: “La cuestión es “a quién le importa? ¿Tiene sentido?”.

“En términos de cómo me quiero vestir y cómo será la portada del álbum, suelo tomar decisiones basado en los colaboradores con los cuales quiero trabajar o estoy trabajando. Quiero que las cosas se vean de cierta manera. No porque eso me haga ver gay, o me haga ver hétero, o me haga ver bisexual, sino porque creo que se ve genial”, comentó.

Así que la próxima vez que tengas duda sobre la sexualidad de Harry Styles, ten en cuenta que a él ni siquiera la importa lo que se diga.

Síguenos en Facebook ED Entretenimiento.

Más noticias de entretenimiento AQUÍ.

Con información de Telehit.