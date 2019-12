Kate Middleton rechaza tierna caricia de su esposo

Gran impactó ha causado Kate Middleton al rechazar una tierna caricia de su esposo, el Príncipe William en público. Las imágenes han dado de qué hablar.

Una de las parejas royals favoritas en todo el mundo es la de Kate Middleton y el Príncipe William, ellos forman uno de los matrimonios más bonitos.

Aunque debido al protocolo real se sabe que los duques de Cambrigde no pueden hacerse demostraciones de amor en público.

Sin embargo, el Príncipe William quiso romper la regla y así le hizo una tierna caricia a su esposa, quien la rechaza. Las imágenes han causado gran polémica.

Esto ocurrió durante el especial de A Berry Royal Christmas junto a Mary Berry, en donde participaron los duques de Cambridge y compartieron algunos detalles de su vida como pareja.

Durante la emotiva platica se observa cómo Kate Middleton rechaza la tierna caricia de su esposo de una manera muy evidente, el Príncipe William intenta darle tocarle el brazo, por lo que ella mueve su extremidad a modo de que no la tocara.

Según el especial navideño ya estaba por concluir, por lo que el futuro rey de Inglaterra quiso tener este gesto amoroso con su esposa, el cual no resultó tan asertivo.

Por supuesto el video ha sido visto por millones de personas, generando todo tipo de comentarios, algunos apoyan a Kate Middleton y otros afirman que no son el matrimonio perfecto como lo demuestran.

Did Kate give William the royal shrug-off? @Sangita_Patel and @GraemeONeil weigh in on the Royal debate pic.twitter.com/byH0quxdbX

— ET Canada (@ETCanada) December 17, 2019