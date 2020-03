Leticia Calderón, la nueva “mata gatos”. La actriz comentó que si se le atraviesa uno en periférico lo atropella.

Esta fobia que padece la actriz le ha costado vivir con ella, tanto que en el trabajo le ha perjudicado, al grado que tuvo que abandonar el set de la telenovela “Imperio de Mentiras”.

Según Leticia Calderón comentó que tuvo que salir del set donde se graba la telenovela debido a que apareció un gato en el jardín, por lo que ha visitado a varios psicólogos para que le ayuden a superar esa fobia:

“Le tengo terror a los gatos, está por allá y aquí se está grabando la novela, así yo no puedo, se fue pero sigue ahí, les tengo pánico, pero no sé por qué es, mi mamá no me ha dicho si tuve algún percance con esos animales, quizá me arrojó un gato, he ido al psicólogo y no funciona, necesito manejar eso, no puedo ponerme así”, comentó.

También la actriz de 51 años de edad dijo que ha sido objeto de burlas, debido a que las personas ven su comportamiento cuando un gato se le acerca:

“La gente no entiende qué es el miedo, me dan ganas de preguntarle a las personas a qué le tienes fobia y traerles una araña, una víbora o aventarlos de un paracaídas y me entiendan. No puedo ir a una casa de una amiga que tenga gatos”, informó.

Debido al miedo que le provocan estos animales, Leticia le tuvo que pedir a la producción que lo atraparan para que pudiera seguir grabando, sin embargo el minino volvió aparecer:

“¡Ay pin… gato! Ahí lo vi pasar, por favor agárrenlo, qué horror, si estuviera Luciano su hijo), me hubiera cuidado, lo ahuyenta, un día de estos voy a traer a mi perro, es un rottweiler”, confesó.

Cabe mencionar que Leticia Calderón forma parte del elenco de la nueva producción de Giselle González.

Con información de El Universal.