Leticia Calderón habla por primera vez de Yadhira Carrillo. La actriz ha sido muy clara al informar que la ex actriz nunca será su amiga.

A Yadhira Carrillo siempre se le ha señalado como la mujer que le quitó el esposo a Leticia Calderón, cosa que ella niega rotundamente.

Durante uno de los último encuentros que ha tenido Leticia Claderón con la prensa ha dejado muy en claro que nunca podría haber una amistad con la actual esposa de su ex marido:

“Con todo respeto y de verdad, con toda verdad lo digo, no somos amigas, no creo que…a lo mejor en otra vida, en este momento las circunstancias no lo dan, tampoco somos enemigas”, dijo.

También comentó que es libre de escoger a sus amistades:

“Es que… a veces ustedes mismos, no ustedes como reporteros, sino ustedes como personas, todas las personas (dicen) ‘o es blanco o es negro’, oigan si no me llevo, tampoco quiere decir que la odie”, explicó.

La actriz aclaro el rumor de que cuando Juan Collado la dejó estando casados para irse con Yadhira Carrillo:

“Cuando nacieron mis hijos supuestamente Juan no la conocía, él se fue cuando mis hijos tenían 2 años y 3 añitos, es más, me enteré que Juan anduvo con otra persona, conocida también, compañera y entonces le digo a mi amiga ‘y por qué no me dijiste’, me dice ‘porque estabas amamantado a Carlo'”, confesó.

Una vez que los ánimos se calmaron, Leticia bromeó con el asunto de ex esposo:

“Yo siento que Juan es un gran hombre, pero equivocó su nacionalidad, debió haber sido árabe o algo, y no pasa nada, todas las ex y las nuevas nos conocemos, nos llevamos bien, tarde o temprano y porque sabes lo que está padeciendo la actual, o sea tarde o temprano somos unidas por el mismo hombre”, informó.

Leticia Calderón habla por primera vez de Yadhira Carrillo

Con información de Suelta la Sopa.

Puedes seguirnos en Facebook El Dictamen Entretenimiento.

Y si quieres ver más noticias de entretenimiento da click AQUÍ.