Leticia Calderón afirma que sus hijos no conocen lujos. Tras el problema legal de Juan Collado, los nombres de Yadhira Carrillo y Leticia Calderón han sido muy nombrados. Y es que ahora la ex esposa del abogado salió a decir que sus hijos no saben lo que es la vida lujosa y comen hasta en el mercado.

En entrevista con el programa Ventaneando la actriz mexicana confesó que ella se está haciendo cargo de sus hijos, pues Collado sigue en prisión. Cabe mencionar que recientemente se le cuestionó sobre por qué no lleva a los hijos a ver a su padre a la cárcel.

Según Calderón ahora está en busca de trabajo, cual sea, pues necesita sacar adelante a sus hijos pues es la única quien ve por ellos en estos momentos. Si bien siempre había tenido ahorrado, también recuerda que nunca ha gustado de gastar mucho.

Hijos de Leticia Calderón comen en el mercado

Además la actriz recalcó que sus hijos nunca han sabido de lujos ni viven con ellos. Dijo que les encanta ir al mercado a comer en todo tipo de fonditas. “No somos de marcas, mis hijos son bastante conscientes”, aseguró.

La ex esposa de Juan Collado confesó que sigue en comunicación con él, recientemente fue por el cumpleaños de su hijo Luciano. Leticia no pierde la esperanza de que Collado saldrá pronto de la cárcel.

Así Leticia Calderón afirma que sus hijos no conocen de lujos. Por ahora está esperando a que llegue el trabajo que tanto necesita.

Recuerda que puedes seguirnos en Facebook El Dictamen Entretenimiento.

Y si quieres ver más noticias de entretenimiento da click AQUÍ.

Con información de Debate.