Lele Pons se burla de los mexicanos en video y le llueven críticas

Eiza González y Demi Lovato con strippers se van de fiesta (video). Las polémicas famosas volvieron a dar de qué hablar, esta vez con un video que circula en redes sociales en donde se les ve disfrutando de una fiesta llena de dinero y bailarinas exóticas. En las imágenes se puede ver claramente cómo Demi pone billetes dentro de la ropa interior de las strippers.

Eiza y Demi siempre han demostrado ser buenas amigas, en más de una ocasión han compartido imágenes en su cuenta de Instagram en donde la pasan bien. Y como todas las buenas amistades, celebraron juntas el triunfo de Lovato tras dar una excelente interpretación del Himno Nacional en el Super Bowl LIV.

Pero al parecer se les pasó un poquito la mano, pues terminaron en el nightclub E11EVEN cuya atracción principal son las bailarinas exóticas. No se sabe si estaban en estado de ebriedad (algo que preocuparía pues se sabe que Demi Lovato es una persona rehabilitada), pero lo que sí se ve es que ambas están divirtiéndose mucho.

Demi making it rain on strippers is my favorite video of 2020 pic.twitter.com/7UQY0mqBsj

