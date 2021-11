“Le subieron al dealer” Filtran presuntos AUDIOS de policías hablando de la muerte de Octavio Ocaña

Nuevo material salió a la luz relacionado al fallecimiento del actor Octavio Ocaña, joven de 22 años que interpretó el personaje de ‘Benito Rivers’ en la serie ‘Vecinos’ y que el pasado viernes 29 de octubre murió en una persecución policiaca en Cuautitlán Izcalli

Luego de que Octavio Pérez, padre del artista, comunicó la detención de tres elementos presentes en los hechos que desembocaron la muerte de su hijo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) negó esta declaración con mensajes emitidos en sus cuentas oficiales.

Sin embargo, este martes se difundió nueva información con un audio donde presuntamente se escucha hablar a dos uniformados acerca de los acontecimientos que provocaron el deceso del intérprete.

Dicho material comenzó a circular vía redes sociales y hasta ahora se desconoce la veracidad, pues en él, los hombres que conversan exponen teorías de los actos que incitaron la muerte del famoso.

Filtran presuntos audios sobre la muerte de Octavio Ocaña

Las grabaciones exhiben el supuesto diálogo de dos policías que abordan el tema del fallecimiento de Octavio Ocaña donde mencionan que el actor acudió al sitió donde ocurrieron los hechos a comprar drogas.

Asimismo, el sujeto que habla en los audios hizo hincapié en que los acompañantes de Octavio Ocaña no eran sus amigos, sino sus ‘dealers’ que ya en la persecución le indicaron no detenerse.

Por otro lado, el supuesto policía indicó que quien disparó el arma fue un oficial que detonó la misma a la hora de las amenazas. “Esa pistola es de cargo, es que a mí me corrieron que cuando se armó el desmadre, que no se quería parar, lo bajaron y el poli que lo estaba amenazando se le salió un tiro… porque la gorra no trae ningún hoyo, entonces se la han de haber puesto después”, concluyó.