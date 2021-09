La influencer Yosseline Hoffman, mejor conocida como Yosstop, recibió malas noticias la tarde de este miércoles, esto luego de que se diera a conocer que el plazo de investigación de su caso se amplió por dos meses más.

De acuerdo con Ricardo Cajal, el abogado de la youtuber que se encuentra en prisión preventiva por el presunto delito de pornografía infantil, la investigación que debía concluir el 5 de septiembre, ahora lo hará hasta inicios de noviembre.

“Faltan tanto pruebas de nosotros de la defensa como de la asesoría jurídica de la víctima, de desahogar. Ya están ofrecidas pero como son dictámenes todavía no están terminados, entonces se pidió una prórroga de dos meses para el cierre del plazo… es un plazo en el que sigue la investigación“, dijo en entrevista con El Universal.

Asimismo, el abogado respondió a los cuestionamientos sobre un posible acuerdo con la víctima Ainara Suárez; al respecto, dijo que no hay nada seguro aún:

“El acuerdo se puede dar en cualquier momento desde hoy y hasta el juicio oral, pero no es que sea un acuerdo o no, se llaman ‘salidas anticipadas del proceso’ y son varias, hay unas en las que se necesita la aprobación de la víctima y otras que no. Vamos a analizar la posibilidad de cualquiera de todas”, indicó.

Te puede interesar:

YosStop emite nuevo mensaje desde prisión y la tachan de “hipócrita”

YosStop recibe sus 31 años en prisión: así la felicitó su novio

La influencer Yosstop no ha pagado por “protección” en prisión

Además, recalcó que si bien “ahorita no hay ningún acuerdo, la ley lo permite y de que existe la posibilidad existe“.

Para concluir, Cajal desmintió los rumores en los que se asegura que Yosstop ha “pagado” por protección dentro del reclusorio en donde cumple su prisión preventiva, Santa Martha Acatitla.

Exhortó al público a hacer caso omiso a la información falsa e incluso aseguró que su estancia en dicho lugar ha hecho que la influencer se encuentra en una etapa reflexiva de su vida.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.