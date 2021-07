Laura Zapata asegura que una de sus hermanas es acusada de fraude

La actriz Laura Zapata vuelve a encabezar los titulares, pero en esta ocasión se debe a las fuertes acusaciones que hizo en contra de su hermana Gabriela Sodi, quien asegura que es señalada de fraude por la UNESCO.

En entrevista con “Ventaneando”, la actriz culpó a Gabriela Sodi de la mala relación que mantiene con el resto de sus hermanas y reiteró que además de ser acusada por la Unesco, robó los ahorros de su abuela Eva Mange.

“Ella es la que ha metido cizaña. Le robó sus ahorros de toda la vida a nuestra abuela, a la señora Eva Mange, pero ahora ya salió que la están buscando la ONU o quien sabe quién. Yo soy harina de otro costal, no tengo nada que ver con ella”, dijo a las micrófonos del programa.

“Thalía me dijo que ese dinero voló y yo le dije que no, que se lo robaron. Mi abuela dijo: ‘No me van a devolver mi dinero, entonces hago una denuncia de alimentos’. La respuesta de Gabriela fue que había trabajado en el gobierno, si necesita ir al médico que vaya al ISSSTE y si no le alcanza su pensión que le pida su tarjeta al gobierno”, detalló sobre el presunto robo a su abuelita.

Asimismo, indicó que hubo un tiempo en el que sí apoyó a su hermana. Incluso, le habría “prestado” una casa que fue devuelta en malas condiciones.

“Yo la ayudé muchísimo, le presté dinero para que hiciera exposiciones, le presté mi casa de San Jerónimo porque ella vivía en una casita de interés social en Cuernavaca, no le cobré renta, pero que pagará sus servicios. Cuando vi que su hijo tenía grandes oficinas, pues hay millones de pesos, le dije que quería rentar mi casa, se enojó y se tardó un año en entregarla. Le di una manita de gato, pero salieron problemas en las tuberías y un plomero fue; me dijo que me habían hecho una maldad, había en las coladeras fibra de vidrio”, agregó Laura Zapata.

Para finalizar, Zapata destacó que Thalía es la única de sus hermanas que la ha apoyado a solventar los gastos de su abuelita, esto luego del presunto terror que vivió durante su estadía en un asilo de la Ciudad de México.

“Afortunadamente cuento con el apoyo, no absoluto, no total, pero si algo de Thalía. De repente me dice: ‘¿Esto de qué es? ¿Cuánto se gastó?’, le digo que son cosas de mi abuela, que ahí está la nota”, concluyó.

