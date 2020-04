Laura Prepon se enteró de embarazo cuando dirigió episodio de OITNB. La protagonista de Orange Is The New Black contó lo siguiente…

Una bonita noticia para sus fans es la que reveló hace poco la actriz Laura Prepon, quien contó que se enteró de que estaba embarazada de su hija Ella después de dirigir un episodio de Orange Is The New Black.

Sí, como debes saber, se trató del episodio en el que su personaje fue tomado como rehén y atado y amordazado.

La estrella, ahora madre de dos hijos, no tenía idea de por qué sus emociones estaban por todas partes para el episodio, el primero que dirigió, hace tres años.

“Fue bastante surrealista… Esa historia en particular, yo y Taylor (Schilling), mi coprotagonista, fuimos tomadas como rehenes y envueltas en una cortina de baño, desnudas, con los brazos atados a la espalda y los tobillos atados. Nos amordazaron con cinta adhesiva y fue una locura”. “Hubo todas estas escenas de tortura, donde tuvimos que llorar y todas estas cosas locas… Estaba actuando y dirigiendo en estas escenas locas y justo después de que terminó el episodio descubrí que estaba embarazada… Estoy tan feliz de no haberlo hecho”, dijo Laura Prepon.

Laura Prepon & Orange Is The New Black

Así es, esta guapa actriz abrió su corazón para todos sus fans y contó este especial momento sobre su vida personal.

Sin duda Orange Is The New Black ha sido una de las pocas series de Netflix que han marcado vidas en las nuevas generaciones.

Con información de Agencias

