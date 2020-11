Laura Pausini critica homenajes a Maradona

El fallecimiento de la leyenda del fútbol Diego Armando Maradona ha dado de qué hablar alrededor del mundo y ha generado múltiples reacciones. Los principales medios de comunicación, desde el pasado 25 de noviembre, no han dejado de cubrir dicha noticia.

No obstante, también hay quienes han criticado el protagonismo que se le ha dado al futbolista en los últimos días. Entre estos se encuentra la reconocida cantante italiana Laura Pausini, quien cuestionó la forma en que se ha hablado del exfutbolista argentino. Lo anterior, teniendo en cuenta que su muerte fue en la misma fecha en que se conmemoraba el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La artista compartió en su cuenta de Instagram un duro mensaje que horas después borró; esto debido al sinnúmero de críticas que recibió por haberse referido a Maradona como “poco apreciable”. Sin embargo, en las redes circulan los pantallazos de su publicación que algunos usuarios alcanzaron a tomar y se han hecho virales.

“En Italia es más noticia el adiós a Maradona, un hombre seguramente buenísimo jugando a la pelota, pero de verdad poco apreciable por miles de cosas que se hicieron públicas, más que el adiós a tantas mujeres maltratadas, violadas, víctimas de abusos. Hoy no son la noticia más importante de este país, a pesar de que esta mañana hayan muerto dos más. No sé qué pensar”, fue el controvertido mensaje de la italiana en Instagram.

Después de este bochornoso episodio, la cantante compartió una nueva publicación en su Instagram; la cual acompañó con una fotografía en la que sostiene un letrero con la palabra “Stop”. En la misma, se dirige a las mujeres del mundo y se refirió al incremento de los casos de violencia que se han registrado a lo largo de la pandemia de coronavirus en distintos países.

“Nuestros hogares, que sentimos todos como el único lugar seguro, ahora pueden ser para muchas mujeres el más peligroso del mundo. Es un miedo que ninguna mujer del mundo merece experimentar. Y saber que, durante el confinamiento, el número de víctimas de la violencia a mano de las personas con las que viven ha aumentado (solo hoy ha habido dos víctimas en Italia), me enfurece aún más”, escribió Pausini.

Recientemente también se conoció el caso de Paula Dapena, una futbolista de 24 años del club Viajes Interrías FF (3ª división femenina española). Paula se negó a homenajear a Diego Maradona.

Mientras sus compañeras y sus adversarias se mantuvieron en línea, de pie, para guardar un minuto de silencio en homenaje al exjugador fallecido a los 60 años, Paula Dapena estuvo sentada y dando la espalda a la grada, en el sentido contrario a sus compañeras, como gesto visible de disconformidad.

“Por las víctimas no se guardó un minuto de silencio; entonces, obviamente no estoy dispuesta a guardar un minuto silencio por un maltratador y que no se haga por las víctimas”, explicó la futbolista; aludiendo al reciente Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres que no motivó ningún gesto similar.

