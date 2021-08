Laura G explota contra quienes reviven “polémica” con Carlos Loret de Mola

Laura G, quien ha sido blanco de señalamientos por su participación en el reality “Quiero Cantar” de VLA, hizo frente a las críticas y los haters que han hecho resurgir el escándalo en el que se vio envuelta con el presentador Carlos Loret de Mola. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

Su deseo de poner alto a las críticas surgió luego de que se convirtió en tendencia por su participación en el reality show “Quiero Cantar” de Venga la Alegría.

Sin embargo, se coló uno que otro mensaje sobre la polémica que la envolvió hace años, cuando trabajaba en Televisa y fue captada con Carlos Loret de Mola saliendo de unas cabañas, lo que inició rumores sobre una presunta infidelidad.

A través de su cuenta de Instagram, Laura G decidió responder a los comentarios que calificó como “machistas” en los que se le señala de haber mantenido una supuesta relación con el presentador mientras estaba casado.

Laura G responde a los haters

Con un breve pero contundente mensaje, aseguró que aunque intenten recordarle “errores del pasado”, ha evolucionado y ha trabajado para no cargar con hechos que no le aportan nada positivo en la vida.

“Estoy orgullosa de cada paso que he dado en mi vida porque me ha convertido en la persona que soy ahora. Si ustedes me quieren seguir recordando el cabañazo, síganlo recordando ustedes. Quedó en el pasado, ya hablé, lo superé. No volví a hacerlo, aprendí y listo, se queda. Uno viene a avanzar”, declaró.

Asimismo, en el video desestimó los intentos de herirla de sus detractores, asegurando que ya “sanó, procesó y avanzó” dicho situación.

Por otro lado, Laura G se pronunció ante los ataques que ha recibido por “no saber cantar”, a lo que respondió: “¿Que no canto? Chavos, yo misma hago burla de que no canto yo sé que no canto, no quiero cantar, no quiero hacer un auditorio, no es mi sueño”.

