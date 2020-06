“Nunca abusé de Alejandra Ávalos”: Laura Flores

Laura Flores niega acusaciones de Alejandra Ávalos. Ayer Érika Buenfil le pedía que se pusiera a trabajar, hoy Laura también se va en contra de Alejandra…

Resulta y resalta que Laura Flores usó su cuenta de Instagram para enviar un contundente mensaje a su colega Alejandra Ávalos, luego de que esta asegurara que tanto Flores como Erika Buenfil le hacían bullying y le pusieron obstáculos cuando inicio su carrera de cantante.

“Hola estoy mandando este mensaje en particular a mi amiga Alejandra Ávalos, yo tengo recuerdos súper lindos de cuando empezamos en nuestra carrera, yo la conocí cuando hicimos ‘Jesucristo Súper Estrella’ donde yo hacía a María Magdalena y ella era tan buena cantante, tan talentosa, que también hacía el papel de María Magdalena, nos alternábamos de hecho”, recordó.

Pero la respuesta no terminó allí pues Flores continúo enlistando los trabajos en los que coincidió con Alejandra, y destacó la amistad que existía entre ambas.

“Casualmente ayer estaba yo escaneando todos estos recortes de periódico que vamos acumulando con tantos años de carrera y me dio gusto ver entre tantos álbumes personales fotos de Valentina, su hija, y Alejandra, su mamá, Valentina tendría como 4 o 5 años y estábamos en un cumpleaños de mi hija en mi casa, María, que también estaba cumpliendo por ahí como 4 o 5 años, digo María tiene hoy 21 años de edad, y también me tocó la fortuna de que Ale me invitó a su boda, una boda preciosa… se casó un 14 de febrero”.