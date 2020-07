¡Sale a la luz escandaloso video de Laura Bozzo!

Laura Bozzo y su escandaloso video que recién ve la luz. El ex de Laura reveló que esa discusión ocurrió en 2015 cuando la pareja fue de viaje a Perú…

Filtran un VIDEO en el que el ex de Laura Bozzo, Cristian Zuárez tiene una acalorada discusión con la presentadora de televisión y aparece gritándole porque la peruana se fue de fiesta.

“Tú sola haces esto Laura, tú sola”, le recrimina Cristian, mientras la conductora rompe en llanto:

A lo que Bozzo, aún llorando, le reclama a su expareja que la llame “drogadicta” cuando no lo es:

“Tú me has dicho drogadicta y yo no soy drogadicta”.