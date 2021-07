Laura Bozzo habla sobre la nueva etapa de Eleazar Gómez.- El regreso de Eleazar Gómez ha causado mucha polémica, no sólo entre el público, sino varias personalidades que siguieron de cerca el episodio de violencia que vivió Tefi Valenzuela a manos del cantante.

Una de ellas fue la conductora Laura Bozzo, quien en una entrevista reciente no se guardó nada y opinó sobre el nuevo proyecto musical de Eleazar Gómez. ¡Sigue leyendo para enterarte de lo que dijo!

“Todo en esta vida es karma. Yo nunca le deseo mal a nadie, bastante me ha pasado a mí para desear mal a nadie“, comenzó la peruana.

Laura Bozzo habla sobre el regreso a la música de Eleazar Gómez

Además, Bozzo destacó que si bien el famoso intenta retomar su faceta como cantante, será muy difícil que la gente vuelva a confiar en él debido al delito que cometió.

“Creo que nadie puede empezar desde cero; creo que nosotros cargamos con todo nuestro pasado ya sea bueno, ya sea malo, ya sea desastroso. Siempre hay que cargar con ese pasado“, expresó frente a las cámaras de varios medios.

Por el contrario, la conductora de “Laura en América” señaló que es importante que Eleazar Gómez mantenga lo que pasó presente en su memoria para no cometer el mismo error.

“Ojalá que ese pasado no lo olvide y se lo grabe muy bien en la memoria, porque ese tipo de soberbia nunca conduce a nada. Uno tiene que aceptar sus culpas… Yo he cometido muchísimos pecados, culpas, he hecho bestialidad y media, pero yo no voy a pretender ignorar, porque de los errores se aprende más que cualquier cosa”, agregó.

