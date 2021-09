Laura Bozzo reaparece en redes tras orden de aprehensión: “Naca, pero no ratera”

Luego de varias semanas con bajo perfil y desaparecida de las cámaras, Laura Bozzo reapareció en redes sociales y el mensaje con el que hizo su gran regreso dejó a más de uno con la boca abierta.

Con un contundente mensaje, la presentadora de televisión se defendió de las acusaciones hechas en su contra; además, dio a conocer que las autoridades ya le habían notificado del caso en su contra.

“Siento no haber cumplido, entendí tenía tres años para hacerlo y si no me presente es por mis problemas de salud avalados por médicos. Era una sentencia de muerte anticipada. El SAT quiere que pague, cómo hacerlo encerrada. Lo que se deba se paga”, escribió en su cuenta de Twitter.

Por otro lado, Laura Bozzo externó dentro de su mensaje que se le podría tachar de muchas cosas, menos de “ratera”, por lo que buscaría responder a su proceso legal de la manera adecuada.

Te puede interesar:

El productor Federico Wilkins confiesa que trabajar con Laura Bozzo fue “un infierno”

¡Y sigue! Alfredo Adame acusa a Laura Bozzo de tráfico de personas

Laura Bozzo y el problema que enfrenta con la justicia

Fue a principios del mes de agosto que se dio a conocer un comunicado emitido por las autoridades. En el se reveló que la presentadora fue acusada del delito llamado “depositaría infiel”, que tiene una pena de tres hasta nueve años de prisión.

La polémica conductora de televisión Bozzo es acusada de cometer un delito fiscal que rebasa los 12 millones de pesos, por lo que fue vinculada a proceso con prisión preventiva.

La peruana y expresidiaria en aquel país, además, no logró acreditar ante la autoridad fiscal cuál era su domicilio. En la querella se indica que Laura vendió indebidamente un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria, el cual garantizaba el pago de un adeudo de 13 millones 769 mil pesos.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.