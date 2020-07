Laura Bozzo intentó cortar “miembro” de su ex con un cuchillo. El abogado de Cristian Zuárez relató que la violencia doméstica en la relación fue ejercida por la conductora…

El ex de Laura Bozzo piensa proceder legalmente contra la peruana por los constantes episodios de violencia doméstica que sufrió durante su relación con la presentadora de televisión, como cuando lo persiguió con un cuchillo de carnicero para tratar de cortarle el miembro viril.

En entrevista con el programa “De Primera Mano”, el abogado de Cristian Zuárez relató que la violencia doméstica en la relación fue ejercida por Laura Bozzo y no su cliente.

Incluso, la defensa legal del argentino aseguró que cuentan con varios testigos que pueden relatar los episodios de violencia ejercidos de Bozzo a Zuárez:

En 2019, al enterarse que Cristian le había sido infiel con su socia, Laura, enfurecida, tomó un cuchillo de carnicero de su cocina y comenzó a perseguir al sujeto por toda la casa amenazándolo con cortarle el miembro viril.

Ella misma lo contó en un programa de televisión. Incluso dijo que lo volvería a hacer:

“Sí, sí y sí, y lo volvería a hacer. Yo no sabía absolutamente nada, entonces, en ese momento, él empezó a decir que no, que eso no era verdad, que todo había sido un invento de sus hermanos, me fui a la cocina, y lo que quería era asustarlo. Imagínate, el hombre corría por toda la casa y yo corría con el cuchillo atrás”.