Laura Bozzo insulta a México como estrategia para subir rating de su programa. ¿Sería capaz de haber filtrado estos audios con tal de subir el rating de su programa en Unicable?.

En la semana se dieron a conocer unos audios en donde se puede escuchar a Laura Bozzo decir que está harta de “este pinch* país” (aunque nunca se escucha a qué nación se refiere).

Pese a las frases tan claras que pronunció la peruana, negó que haya dicho esto y aseguró que son audios editados.

Sin embargo, ¿Laura Bozzo sería capaz de haber filtrado estos audios con tal de subir el rating de su programa en Unicable ‘Laura sin Censura?

En el programa Fórmula Espectacular analizaron qué tan probable podría ser que la peruana misma haya filtrado los audios, pues como sabemos, Laura Bozzo vive en el escándalo todo el tiempo:

“No me sorprendería que la misma Laura Bozzo filtró esto”, así lo declaró Miguel Angel Maldonado El Chiapaneco en la emisión radiofónica.

“Porque ella vive de eso, del escándalo. No lo dudaría y que al final te salga con el audio completo y hable de Estados Unidos o hable de otro país. Ella es una mujer show. Muy maquiavélica en ese sentido. Nuevamente está en el ojo del huracán y así funciona. No es correcto lo que hace pero sí se va a justificar. Esto se me hace muy armado”.