Laura Bozzo está insoportable, denuncian en Unicable. Y a las maquillistas no las baja de tontas e inútiles; exige su propio make up artist…

¡Cancelada! Acusa el equipo de producción de ‘Laura sin Censura‘, programa que se transmite por Unicable, que Laura Bozzo cada día está más INSOPORTABLE. ¡Como lo lees!

De acuerdo con Joel O’Farrili para Fórmula Espectacular, la producción de Laura sin Censura ya no puede con la grosera actitud de la peruana, bueno, hasta con las maquillistas la agarró.

La primera versión que me llega, me lo dijeron así: ‘Laura está verdaderamente insoportable con todo el staff”.

Pero esta primera versión fue confirmada por más gente, incluso trascendió que Laura cree que el equipo de producción que trabajó con Rocío Sánchez Azuara en ‘La Tercera en Discordia‘ tienen un complot en su contra y por eso ya despidió al productor con el que trabajaba.

Pese a la salida de Mamani, la peruana sigue con su delirio, pues aún cree que en la producción existe un complot en su contra.

Joel también dijo que la peruana trata muy mal a las maquillistas de Televisa, pues asegura, no la maquillan como a ella le gusta.

“Por otra parte me cuentan que está un poco grosera con las maquillistas que incluso las maltrata, no es la primera vez (…) De tontas e inútiles no las baja dicho con palabras mucho más fuertes y altisonantes que no me atrevo a reproducir, se pone muy difícil, ella pide que vaya a maquillarla una persona de nombre Daniel Lezama que es el único que la sabe retocar”.