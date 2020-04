Laura Bozzo encuentra el amor en plena cuarentena. ¡Qué pase el desgraciado!, todo parece indicar que la polémica conductora peruana por fin “pegó su chicle”…

Todos lo sabemos, la conductora Laura Bozzo sin duda es una de las famosas más polémicas en el mundo del espectáculo.

Resulta y resalta que tiempo atrás se dio a conocer que había sido engañada por su pareja, Cristian Suárez, quien fue su pareja por varios años.

Después de ser engañada por este “desgraciado”, la peruana aseguró que no volvería a creer en el amor, pero al parecer esto ya no es así.

En una entrevista, Laura Bozzo dijo que se ha dado una nueva oportunidad en el amor y confirmó que tiene novio.

“Conocí a una persona en medio de esta pandemia de una forma absolutamente loca, extraña, rara. Definitivamente hubo una conexión inmediata con esta persona. Me fascinó, es una persona mayor, brillante, inteligente, un gran empresario, muy conocido y que no es mexicano”, dijo.

Explicó que aunque en el pasado sufrió una decepción amorosa, decidió enamorarse de nuevo.

“No sé que irá a pasar, lo que si es que descarté ese pensamiento que durante casi tres años repetí en pantalla de que solo quería un perro en mi cama. Uno tiene que estar abierta y es importante soltar, lo que no sirve se bota y se deshecha. No hay edad para nada, esa mentalidad es absurda”, explicó.

También contó como está pasando la cuarentena derivada del coronavirus en Acapulco, lugar donde reside.

“Pasándola mal porque me gusta andar de aquí por allá, me gusta mi trabajo y aunque estoy en mi hogar en Acapulco, extraño las grabaciones, pero me he volcado en mis cosas y estoy aprendiendo a manejar las redes sociales”, dijo.